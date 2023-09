8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy to niekończący się proces upolityczniania systemu prawnego Polski. Kosztuje nas to miliony euro kar nałożonych przez Komisję Europejską i miliardy, które przez łamanie praworządności nie trafiły wciąż do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Procesy trwają dłużej, brakuje sędziów, a nominacje nowych są podważane, bo decyduje o nich upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. Reportaż Łukasza Karusty.