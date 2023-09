Polexit PiS

Był już brexit, czy będzie polexit? Do czego prowadzi ostry antyunijny kurs obecnej władzy? W sferze słów rządzący mówią o "unijnej szmacie", "okupacji" albo o "wyimaginowanej Wspólnocie". Słowom towarzyszą również czyny - odsuwanie od orzekania niezależnych sędziów, upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, nierespektowanie wyroków unijnego trybunału czy wreszcie uznanie, że część przepisów unijnych traktatów jest niezgodna z polską konstytucją. Chodzi o traktaty, których Polska zobowiązała się przestrzegać, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Dlatego reporter "Czarno na białym" Arkadiusz Wierzuk pyta, czy taka dalsza konfrontacja z unijnymi instytucjami i zniechęcanie społeczeństwa do Unii może doprowadzić Polskę do wyjścia ze Wspólnoty, co formalnie jest o wiele prostsze niż wejście do niej. Nie potrzeba nawet referendum.

W TVN24 GO dostępna jest również cała rozmowa z prof. Wojciechem Sadurskim.