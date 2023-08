"Arizona" dream

Robert "Arizona" Hojda – piekarz z wykształcenia, społecznik z wyboru. To on od trzech lat organizuje Tour de Konstytucja. Tylko w tym roku Tour pokona 10 tysięcy kilometrów i odwiedzi 85 miejscowości. Tour de Konstytucja to cykl spotkań w miastach i miasteczkach, podczas których sędziowie, prokuratorzy i znani artyści dyskutują z mieszkańcami i próbują uświadomić, jak ważna dla normalnego funkcjonowania demokratycznego państwa są praworządność i przestrzeganie przepisów konstytucji. Nie zawsze na spotkaniach pojawiają się tłumy ludzi i nie zawsze jego uczestnicy mogą liczyć na ciepłe przyjęcie, co pokazuje reporter "Czarno na białym" Radomir Czarnecki.