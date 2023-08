Najemnik od kuchni

"Czastnaja Wojennaja Kompanija" - prywatna firma wojenna. Grupa Wagnera - do niedawna ściśle tajna prokremlowska grupa najemników - w czasie inwazji Rosji na Ukrainę nie tylko ujawniła się, ale działała ostentacyjnie. Dopuściła się licznych zbrodni. O tajnej do niedawna grupie i jej właścicielu Jewgieniju Prigożynie pod koniec czerwca ponownie usłyszał cały świat. Prigożyn i jego ludzie zaczęli się zachowywać tak, jak by zbuntowali się przeciw Kremlowi. Rozpoczęli marsz na Moskwę, ale w połowie drogi go przerwali. Przez dwa miesiące nie było dokładnie wiadomo, co dzieje się z Prigożynem, choć przez wiele lat uchodził za jednego z najbardziej wpływowych oligarchów. Skąd wziął się Prigożyn, jak wszedł w łaski Putina, dlaczego się zbuntował i co się z nim teraz dzieje? - reportaż Pauliny Tomanek z "Czarno na białym".