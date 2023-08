Prof. Sadurski: ten rząd chce wyprowadzić Unię z Polski

TYLKO W TVN24 GO | Niech daje kasę, ale niech się nam nie wtrąca - mówi prof. Wojciech Sadurski, oceniając podejście PiS do Unii Europejskiej. Jego zdaniem rządzący nie mają planu, by opuścić europejską wspólnotę, ale swoimi działaniami sprawiają, że Polska znalazła się na peryferiach Unii. - Polska jest traktowana jako państwo zdezorganizowane, nieudolne, o stałych tendencjach populistycznych i autorytarnych - mówi Sadurski. W rozmowie z Arkadiuszem Wierzukiem konstytucjonalista i profesor Wydziału Prawa University of Sydney przypomina, że gdyby polskie władze uznały, że jednak chcą wyjść z Unii Europejskiej, nie muszą w tej sprawie organizować referendum. Wystarczy głosowanie w Sejmie. - Dla Polski byłaby to tragedia. Dużo większa niż dla Brytyjczyków - stwierdza Sadurski.