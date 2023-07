Zbiórki na życie

Wzruszające zdjęcie, prośba o pomoc i puszka, do której można wrzucić "co łaska" - tak w wielu miejscach Polski zbierane są pieniądze dla chorych dzieci. Niestety, nie zawsze fundusze z takich zbiórek trafiają do potrzebujących. Reporterzy "Czarno na białym" drobiazgowo przeanalizowali działalność dwóch organizacji, które zarówno w internecie, jak i w osobistych rozmowach, przekonują, że pomagają, ale nam - choć pytaliśmy prezesów - nie udało się znaleźć na to dowodów. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze. Są adresy, strony internetowe, a nawet sprawozdania. Kłopot tylko w tym, że zdjęcia dzieci, które rzekomo potrzebują pomocy, nie są prawdziwe - kupiono je w agencji fotograficznej za kilkadziesiąt euro, a przypisane do nich historie są łudząco podobne do losów naprawdę cierpiących dzieci, którym pomagają… inne stowarzyszenia. Bezsprzecznie prawdziwe są tylko zdjęcia z wakacji ludzi, którzy stoją na czele prześwietlonych przez Karola Dejasa organizacji.