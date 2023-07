Marcin Kącki o Konfederacji: chłopcy idą po wszystko

TYLKO W TVN24 GO | - Tak naprawdę zależy im, żeby tylko oni byli wolni, a postrzegają tę wolność czasami perwersyjnie - mówi w rozmowie z reporterem "Czarno na białym" Arturem Warcholińskim Marcin Kącki, dziennikarz i autor książki "Chłopcy idą po Polskę". Obserwując środowisko Konfederacji, Kącki zauważył, że są to ludzie głodni władzy, sfrustrowani, przekonani o swoich kompetencjach i silnie podzielni ideologicznie. Co ważne, wielu z nich ma antysemickie i ultrakatolickie poglądy. Pytany o aktualnego lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, Kącki nazywa go zimnym bohaterem i porównuje do Jarosława Kaczyńskiego. - To, co mówi Mentzen i to, co sobą reprezentuje, hasła, które wznosi, na pewno dobrze wróży nam, dziennikarzom, bo świat stanie się jeszcze ciekawszy - mówi Marcin Kącki. Przyznał, iż nie chciałby być "młodą, nowoczesną, 25-letnią kobietą, żyjącą w tym kraju, jeśli dojdzie do koalicji PiS-u z Konfederacją".

