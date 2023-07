Mówią o wolności i niskich podatkach. Są niechętni Unii Europejskiej i mniejszościom seksualnym. Deklarują żarliwą wiarę w Boga i chętnie piją piwo wznosząc okrzyki o "wielkiej Polsce". To Konfederaci – zbiór poglądów i idei, który łączy jedno – chęć przejęcia władzy. W ostatnim czasie ten cel się przybliżył, bo sondaże pokazują wzrost popularności tej formacji. Formacji, w której szeregach jest nie tylko gromadzący tłumy zwolenników Sławomir Mentzen, ale także radykalni w swych poglądach: Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun. A grupę liderów uzupełnia były szef skrajnie prawicowej Młodzieży Wszechpolskiej Krzysztof Bosak. Cała ta czwórka, choć różni ich wiele, wspólnie przemawia na konwencjach i wiecach, przekonując, że dadzą Polakom lepsze życie. Czy rzeczywiście ich poglądy i wizja Polski to nowa nadzieja na niskie podatki, czy może mroczne widmo kraju rządzonego przez nacjonalistów i fanatyków? O to pytał swych rozmówców reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński.