Dlaczego nienawidzicie PiS? - takie pytanie kilka tygodni temu na jednym z portali społecznościowych zadał młodym ludziom Radosław Fogiel. Nagranie polityka partii rządzącej wzbudziło wielkie emocje, a pod filmem pojawiły się setki odpowiedzi. W większości bardzo krytycznych. Czy rzeczywiście, jak twierdzi Radosław Fogiel, młodzi ludzie nienawidzą PiS, a jeśli tak, to za co? To, w różnych częściach Polski, sprawdził reporter "Czarno na białym" Radomir Czarnecki.