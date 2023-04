Państwo Ziobry

Wobec prawa wszyscy są równi - tak nie raz zapewniał Zbigniew Ziobro. Ile z tej deklaracji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w jednej osobie zostało, to pokazuje sprawa śmierci jego ojca sprzed blisko 17 lat. Sprawa dwa razy umarzana przez niezależną od Ziobry prokuraturę. Gdy PiS przejął władzę, zaangażowały się w nią zarówno nadzorowana przez Ziobrę prokuratura, jak i kierowane przez niego Ministerstwo Sprawiedliwości. A resort zaangażował się w sposób wręcz niebywały, co potwierdzają dokumenty, do których dotarła Marta Gordziewicz. Chodzi o skargę, jaką na Polskę złożyła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka żona zmarłego Jerzego Ziobry i matka urzędującego ministra. To z jej doniesienia, podległa synowi prokuratura, postawiła zarzuty kolejnej lekarce, dawnej przyjaciółce rodziny Ziobrów. Nie rozstrzygamy, czy dopuściła się ona przestępstwa, czy nie - o tym zdecyduje sąd. Reporterka "Czarno na białym" pokazuje działania śledczych - działania, których Wanda Cabala, jak sama mówi, pierwszy raz publicznie, nigdy się nie spodziewała.