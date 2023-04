W imię władzy

Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w Polskę z tekturowymi czekami. Kryją się za nimi publiczne, co ważne: nie partyjne, pieniądze na m.in. wozy strażackie, koła gospodyń wiejskich, drogi czy szpitale. Dzieje się to w roku wyborów parlamentarnych i każe stawiać pytania, czy PiS próbuje w ten sposób zjednać sobie przychylność wyborców. To również pytania o równość szans w wyborach, bo opozycja nie ma dostępu do publicznej kasy i nie może w ten sposób promować swoich polityków. Piotr Świerczek z "Czarno na białym", przy współpracy reporterów TVN24 z całego kraju, pokazuje skalę i anatomię zabiegania o względy wyborców z udziałem publicznych pieniędzy.