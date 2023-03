Bąkiewicz koło fortuny

Jeden człowiek i wiele organizacji, które kontroluje. Pośrednio, bezpośrednio, formalnie i nieformalnie. Większość z tych organizacji kręci się koło fortuny, którą można zbić na kilkuset tysięcznych, czy nawet milionowych dotacjach, przyznawanych z publicznych pieniędzy przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Człowiekiem, który swoją osobą łączy te organizacje, kręcące się koło dotacyjnej fortuny, jest Robert Bąkiewicz. To założyciel i działacz kilku stowarzyszeń, które naród i niepodległość mają w nazwach i statutach. Reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński wykazał, że choć pieniądze od rządu płyną do wielu organizacji, to ta wielość jest pozorna. W rzeczywistości struktury tych stowarzyszeń, fundacji i spółki przenikają się, a kontrolę nad nimi sprawuje właśnie Robert Bąkiewicz. W sumie przez ostatnie trzy lata organizacje związane z Bąkiewiczem dostały prawie osiem milionów złotych publicznych pieniędzy. I prawdopodobnie to nie koniec.