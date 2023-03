Dorwać sędziego

Historia człowieka ściganego przez państwo za przestępstwo, którego nie było. To, że "nie było żadnego przestępstwa" orzekł pod koniec ubiegłego roku Sąd Najwyższy, my dziś w programie pytamy: czy i kto w związku z tym poniesie odpowiedzialność za to, że sędzia Igor Tuleya bez powodu przez ponad 2 lata był zawieszony w pracy, miał obniżoną pensję i cały wymiar sprawiedliwości na karku. To pytanie do trzech prokuratorów, dwóch sędziów tzw. Izby Dyscyplinarnej i trzech rzeczników dyscyplinarnych - 8 osób z najwyższych urzędów, podejmujących konkretne działania i decyzje w sprawie sędziego, który naraził się władzy, orzekając nie po jej myśli. Te 8 osób - co znaczące - za tej właśnie władzy awansowały, niekiedy wręcz spektakularnie. O ich odpowiedzialność, także ich samych, pyta Kacper Sulowski.