Zjednoczeni-podzieleni

Miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy miały zmienić Polskę. Ale na razie do nas nie trafią. Wszystko dlatego, że rząd PiS nie jest w stanie spełnić warunków postawionych przez Komisję Europejską. Jednym z najważniejszych tak zwanych kamieni milowych jest zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym. I tu pojawia się problem, bo uchwalona ustawa została wysłana przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. Jest on opanowany przez nominatów PiS. Jego działalność sparaliżowana jest wewnętrznymi konfliktami, między innymi o tak zasadniczą sprawę jak to, czy Julia Przyłębska jest nadal jego prezesem. O drodze ustawy, która podzieliła nie tylko sędziów Trybunału, ale i polityków Zjednoczonej Prawicy, w reportażu Dariusza Kubika z "Czarno na białym".