Anatomia zła

Nie wiadomo i najprawdopodobniej nigdy już nie będzie wiadomo, co doprowadziło do tragicznej śmierci kilkunastoletniego syna posłanki Magdaleny Filiks. Wiadomo, że półtora miesiąca przed śmiercią prorządowe media ujawniły informacje pozwalające zidentyfikować chłopaka jako ofiarę pedofila. W dodatku, to ujawnienie nastąpiło po ponad dwóch latach od popełnienia na nim przestępstwa i ponad rok od prawomocnego wyroku. Uzasadnienie tego wyroku, jak i cały proces, były utajnione - właśnie ze względu na potrzebę chronienia małoletnich ofiar przestępcy. Tymczasem pod koniec grudnia ubiegłego roku rządowe media opisały sprawę pedofila, w dodatku w taki sposób, że łatwo było zidentyfikować, kto był jego ofiarą. Wydarzenia, które poprzedziły śmierć syna posłanki - nie przesądzając, ani nawet nie sugerując, czy miały wpływ na targnięcie się chłopca na życie - odtworzył Łukasz Karusta z "Czarno na białym". Wcześniej "Kalendarium systemowego zła" spisał Konkret24.