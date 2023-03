Kopalnia propagandy

Pacyfikacja – ten termin oznaczający brutalne tłumienie przez władze protestów lub powstań służy do opisywania najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. W najnowszych dziejach pojawia się w kontekście wydarzeń z grudnia 1981 roku, kiedy to wojsko i ZOMO zaatakowały strajkujących górników z kopalni Wujek – zabijając dziewięciu z nich. Rządzący obecnie Polską politycy postanowili wykorzystać pamięć o tej tragedii i wspomniany termin do pisania własnej historii. Na początku lutego w Sejmie zorganizowali wystawę, a w mediach rządowych kilkudniowy spektakl i postawili znak równości pomiędzy tym, co wydarzyło się Stanie Wojennym i tym, co miało miejsce osiem lat temu przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. O prymitywnej propagandzie robionej za publiczne, a więc nas wszystkich, pieniądze z wykorzystaniem publicznej telewizji i pamięci o prawdziwych narodowych bohaterach opowiedział Artur Zakrzewski "Czarno na białym".