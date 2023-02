"Nasi na swoim". Za co najmniej sto milionów

Choć dostali publiczne pieniądze na zakup nieruchomości, nie chcą o nich publicznie dyskutować. Mowa o przedstawicielach fundacji i stowarzyszeń, które zostały obdarowane pieniędzmi z Funduszu Patriotycznego i z funduszów Ministerstwa Edukacji. Bo nie tylko w programie "willa plus" ministra Czarnka organizacje związane z partią władzy lub ideowo jej bliskie dostały miliony złotych na zakup lub budowę nieruchomości. Również z Funduszu Patriotycznego, nadzorowanego przez ministra Glińskiego, popłynęły szerokim strumieniem pieniądze na kupno budynków lub lokali dla organizacji, we władzach, których zasiadają osoby bliskie Zjednoczonej Prawicy. W sumie, jak wynika z wyliczeń Łukasza Karusty z "Czarno na białym", na nieruchomości dla wybranych przez władzę organizacji poszło już co najmniej 100 milionów złotych.