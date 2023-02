Srebrna i złote

Do polityki nie idzie się dla pieniędzy - to przez lata jedno z ulubionych haseł Jarosława Kaczyńskiego. Podobnie jak te związane z walką z układem, postkomuną czy nomenklaturą, a dokładnie jej uwłaszczeniem. I właśnie o uwłaszczeniu nomenklatury zrobiło się ostatnio głośno za sprawą "willi plus". Politycy opozycji zarzucają rządzącym, że ci rozdają swoim publiczny majątek tak, jak rozdawany był na początku lat 90. Reporter "Czarno na białym" Kacper Sulowski przypomni klimat sprzed ponad 30 lat i pokaże, jak fundamentalne znaczenie dla przetrwania w polityce Jarosława Kaczyńskiego miało uwłaszczenie komunistycznego majątku.