Walka z czasem trwa już od tygodnia. Choć szanse na to, że pod gruzami znajduje się ktoś żywy, są coraz mniejsze, to ratownicy z całego świata cały czas prowadzą poszukiwania. Dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii jest dramatyczny. Szacuje się, że mogło w nim zginąć ponad 30 tysięcy ludzi. Łzy cierpienia, bezsilność, ale i szczęście tych, którzy zostali uratowani to "Oblicza kataklizmu", które pokaże reporterka "Czarno na białym" Małgorzata Prochal.