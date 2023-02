Willa numer 1

Nie tylko "willa plus" z funduszu od ministra Przemysława Czarnka. Publiczne pieniądze na zakup nieruchomości płyną też z innych funduszy zarządzanych przez polityków PiS do organizacji bliskich tej władzy. I tak dwa miliony złotych na działkę z domem w podwarszawskim Otwocku dostała powołana przez Roberta Bąkiewicza Straż Narodowa. Ta sama, która podjęła kiedyś wezwanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego do "obrony kościołów". Pieniądze popłynęły z Funduszu Patriotycznego - powołanego z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Piotra Glińskiego, a zarządzanego przez Instytut, którym kieruje były senator PiS Jan Żaryn. To było rok temu. Pierwsi pokazywaliśmy wtedy tę nieruchomość i opisaliśmy okoliczności, w jakich nacjonalistyczne stowarzyszenia Bąkiewicza dostały tę, ale też inne państwowe dotacje. Reportaż Artura Warcholińskiego.

