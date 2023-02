Nastroje społeczne to od wieków klucz do zdobywania i sprawowania władzy. Klucz, który pozwala rządzić, ale jednocześnie nakazuje rządzącym ponosić odpowiedzialność za to, jakie emocje targają społeczeństwem. W "Czarno na białym" pokażemy, jak rząd z premedytacją rozbudzał ludzkie emocje, by osiągać polityczne cele. Widać to jak na dłoni w ujawnionych i nigdy nie podważonych przez Michała Dworczyka wiadomościach z jego prywatnej skrzynki. To one odkrywają kulisy sprawowania władzy i mechanizm wykorzystywania państwowych mediów do kierowania nastrojami. Gdy rządząca większość chciała rozgrzać społeczne emocje wokół jakiegoś tematu lub odwrócić uwagę od własnych błędów, to na celowniku polityków i rządowej telewizji znajdowały się środowiska LGBT, uchodźcy czy nauczyciele. Ten mechanizm hejtu stosowany przez najważniejszych przedstawicieli władzy przeanalizował Radomir Czarnecki.