Sądowa rewolucja PiS trwa już ósmy rok, ale zamiast usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, przyniosła skutki wręcz odwrotne. Jednocześnie doprowadziła do poważnych problemów Polski z otrzymywaniem unijnych pieniędzy - właśnie w związku z problemami z praworządnością. Ustawy autorstwa PiS zmieniające wymiar sprawiedliwości podpisywał prezydent, który niebawem znów stanie przed decyzją, czy zaakceptować nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Budzi ona zastrzeżenia, które ma też wobec niej sam Andrzej Duda. Prezydent kilkukrotnie już zapowiadał, że nie zgodzi się tu na rozwiązania, które są, jego zdaniem, niekonstytucyjne. Czy do tej pory prezydent wywiązywał się z roli strażnika Konstytucji? O to pytał swoich rozmówców Arkadiusz Wierzuk.