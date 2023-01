Drogi życia

Przez trzy lata obowiązywania rządowego programu refundacji in vitro urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. Czyli tyle, ilu mieszkańców liczą wspólnie Ciechocinek i Brzeszcze - rodzinna miejscowość Beaty Szydło, która - w momencie obejmowania stanowiska premiera - program in vitro skasowała. Jej rząd miał wspierać naprotechnologię. Po niemal ośmiu latach widać wyraźnie, że ta zmiana nie była "dobra". Nikt nie jest w stanie podać liczby urodzeń dzięki nowemu programowi. Wiele klinik nawet nie wie, że jest na jakiejś rządowej liście programu, a sami politycy prawicy zapomnieli o słowie "naprotechnologia". Teraz to Program Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego. I co najważniejsze, za procedurę in vitro w czasach rządowego programu nie trzeba było płacić, natomiast za skorzystanie z naprotechnologii - trzeba.