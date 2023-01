"Ja zza tego biurka będę wychodzić"

Gdyby zrobić przegląd tego, które prawa i wolności są w Polsce łamane, to powstałaby z tego książka telefoniczna – mówi nowy zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Z początkiem roku prof. Wojciech Brzozowski zastąpił dr Hannę Machińską. W rozmowie z reporterem "Czarno na Białym" Łukaszem Karustą przyznał, że jednym z obszarów - którym chce się zająć - jest kwestia obowiązujących obecnie przepisów dotyczących obrazy uczuć religijnych. – To jest coś dla mnie głęboko bulwersującego. (…) Przepisy o obrazie uczuć religijnych w państwie demokratycznym w ogóle nie są potrzebne - twierdzi. Prof. Brzozowski był pytany także o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i kontrowersje wokół kadencji Julii Przyłębskiej - Na tle tego, jak działał w ostatnich latach TK, kwestia kadencji to jeden z najmniejszych problemów. (…) Wobec tego, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, jestem skrajnie krytyczny - podkreśla.