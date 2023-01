Nieme kino

Aktywiści i ukraińscy twórcy protestują przeciw przyznaniu dotacji przez Polski Instytut Sztuki Filmowej niegdysiejszym organizatorom festiwalu rosyjskich filmów Sputnik. Dofinansowana kwotą w wysokości 540 tysięcy złotych impreza ma być festiwalem polsko-ukraińskim, jak argumentuje szef PISF, wspieranym przez "wielu znakomitych twórców ukraińskich". Problem w tym, że większość z dwudziestu sześciu wymienionych na dołączonej do wniosku liście osób ma zaprzeczać, by wspierało projekt, a jedna - Tamara Sołoniewicz - nie żyje od 2000 roku. Teraz na temat dotacji nie chce rozmawiać PISF, nadzorujący go minister Gliński ani szefowa Fundacji "Wspieram", która tak płynnie przeszła od promocji kultury rosyjskiej do ukraińskiej. Historię z iście filmowym zwrotem akcji przedstawia Radomir Czarnecki.