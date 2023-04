Operacja Ziobry

To w moim odczuciu jest początek autorytaryzmu - to słowa sędzi Agnieszki Pilarczyk. Sędzi, która uniewinniła lekarzy w głośnej sprawie dotyczącej śmierci Jerzego Ziobry - ojca obecnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To jej komentarz do tego, co działo się podczas procesu wytoczonego przez rodzinę Ziobrów. A działo się bardzo wiele. W trakcie jego trwania zmieniono przepisy prawa tak, że do sprawy toczącej się z prywatnego aktu oskarżenia mógł przystąpić prokurator. Co też nastąpiło i podwładny Zbigniewa Ziobry wspierał w procesie swojego przełożonego. Dodatkowo na kilka dni przed zapowiedzianym ogłoszeniem wyroku podległa Ziobrze prokuratura wszczęła w sprawie sędzi Pilarczyk śledztwo. To jednak niejedyny przykład tego, jak aparat państwa został wykorzystany w prywatnej sprawie. Tak jak sędzia Pilarczyk nie jest jedyną osobą, która podczas wieloletniej sądowej batalii podjęła niekorzystne w odczuciu rodziny Ziobrów decyzje, a teraz ponosi tego konsekwencje. Reportaż Marty Gordziewicz "Czarno na białym".