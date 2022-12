Historia agenta

Miał dostęp do bazy numerów PESEL i wrażliwych danych milionów Polaków i, jak mówił rzecznik ministra - koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, jego działalność mogła zagrażać bezpieczeństwu państwa. Tomasz L., urzędnik warszawskiego urzędu został zatrzymany w marcu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji, ale jak przekonał się reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek, to tylko część tej historii, która powinna być przestrogą, jak daleko mogą sięgać rosyjskie wpływy, jak głęboko rosyjski wywiad może infiltrować urzędy i instytucje, jaką czujność muszą zachować polscy politycy i jak ważny jest profesjonalizm polskich służb specjalnych. Reportaż Piotra Świerczka we współpracy z Robertem Zielińskim z tvn24.pl.