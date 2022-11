Do Polski przywożą go statki, do Polaków mają go dostarczyć samorządy, a z portów do samorządów węgiel, decyzją premiera, ma przewieźć PKP Cargo. Reporterka "Czarno na białym" Marta Gordziewicz pyta, czy ma go czym przewieźć, ponieważ w ostatnich latach węglarki cięto na złom, a linie kolejowe, po których jeździły pociągi towarowe, likwidowano.