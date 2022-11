"Obiecał, że będzie tylko jedna podwyżka stóp"

"Jak my mamy żyć?" - to pytanie Evelina Visnevska zadała prezesowi NBP latem tego roku. Kilka dni później ich rozmowa, która została nagrana na sopockim molo, stała się hitem Internetu. Adam Glapiński i jego żona Katarzyna udzielili wówczas zmagającym się z rosnącymi kosztami kredytów kilku rad, proponując między innymi grę w totolotka. - Chciałam pokazać, co człowiek, od którego zależy tyle, ma do powiedzenia – mówi dziś Pani Evelina w rozmowie reporterem "Czarno na białym" Arturem Zakrzewskim. Jednocześnie przyznaje, że Adam Glapiński i jego publiczne wystąpienia nie budzą jej zaufania. - Można to porównać do jakiegoś stand-up'u. Jest to niepoważne – ocenia kobieta. Evelina Visnevska nie kryje, że jest działaczką Agrounii. Jest też mamą i właścicielką baru w Gdyni, ale dorabia jeszcze w dwóch miejscach, by zarobić na godne życie i kredyt.