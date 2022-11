Do wyborów jeszcze rok, ale już teraz prezes Prawa i Sprawiedliwości ruszył w Polskę, by spotkać się z mieszkańcami miast i miasteczek. Jak przekonał się reporter "Czarno na białym" Kacper Sulowski, nie ze wszystkimi mieszkańcami prezes chce się spotykać i nie wszystkich ich pytań chce słuchać. Chce za to dużo mówić, ale nie o inflacji, drożyźnie, czy braku opału na zimę, a o złych Niemcach, dyktatorskich zapędach opozycji i o LGBT.