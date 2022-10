"To nie będzie kwestia maksymalizacji zysku, to będzie kwestia przetrwania firm"

TYLKO W TVN24 GO | 10 procent wzrost przychodów, 13 procent wzrost płac, a inflacja 16 procent i się robi spirala zła - mówi dla "Czarno na białym" prof. Janusz Filipiak, jeden z najbogatszych Polaków i właściciel firmy Comarch, opisując sytuację w swojej firmie i komentując stan polskiej gospodarki. Jego zdaniem odpowiedzialni za obecny kryzys i drożyznę są politycy, którzy wprowadzili nadmierną liczbę niekontrolowanych programów socjalnych. - Dopuszczanie do sytuacji, w której jest rozdawnictwo pieniędzy, to jest to psucie gospodarki - mówi prof. Filipiak. W rozmowie z Juliuszem Kaszyńskim prof. Filipiak zwraca uwagę na ogromny wzrost kosztów energii, który także stał się wielkim problemem przedsiębiorców. W przypadku jego firmy rachunek za prąd wzrośnie z 10 do 37 milionów złotych. - Już przenosimy moce obliczeniowe do Francji i do Stanów Zjednoczonych, a w Polsce będziemy ograniczać, żeby zmniejszyć zużycie energii - dodał. W ocenie prof. Janusza Filipiaka, który w latach 2015-2020 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju, obecnego kryzysu energetycznego i braku węgla można było uniknąć. - Były głosy i poważne opracowania broniące polskiego węgla. To było ignorowane. Nikt nie chciał słuchać - komentował.