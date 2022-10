To była jedna z najważniejszych obietnic Prawa i Sprawiedliwości na drodze do władzy w Polsce - przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych. Zapowiadał to prezes, zapowiadał premier, zapowiadał prezydent. Reporterzy "Czarno na białym", Łukasz Karusta i Ewelina Kwiatkowska, sprawdzili, ile z tych obietnic zostało. Wyruszyli w Polskę bez samochodu. Gdzie dojechali, a gdzie musieli dojść? O tym w reportażu "Rozkład".