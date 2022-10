Zbrodnia i kara

Każdy dzień to kolejna historia - tak mówią ukraińscy prokuratorzy, którzy badają zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskich żołnierzy. Zabójstwa, gwałty i kradzieże to dramatyczny obraz, jaki pozostawili po sobie okupanci w takich miejscowościach jak Bucza, Irpień czy Moszczun. Reporter "Czarno na białym" Radomir Czarnecki towarzyszył śledczym podczas zbierania dowodów przestępstw. I, choć Ukraińcy zapewniają, że chodzi tu o sąd, a nie samosąd, to równocześnie mają świadomość, że schwytanie i osądzenie sprawców będzie bardzo trudne, a jedyna sprawiedliwość, jaka może ich spotkać, to ta wymierzona z rąk ukraińskich żołnierzy na polu walki.