Król Karol III

70 lat. Tyle czasu tytułowano go następcą tronu. Teraz, po śmierci królowej Elżbiety II, został królem i jako Karol III włada zjednoczonym królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a także innymi jego posiadłościami i terytoriami. Co prawda brytyjski król nie ma i nie może mieć wpływu na działania polityków, ale Karol już nie raz pokazał, że w wielu sprawach ma swoje zdanie i nie boi się zabierać głosu. Jak wyglądała dotychczasowa droga życia obecnego króla Karola? Co zostało mu zapamiętane, gdy był następcą tronu? I czy można przewidzieć, jakim będzie królem? Na te i inne pytania odpowiada Daniel Chaliński z "Czarno na białym".