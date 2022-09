Byli uczniami szkoły podstawowej. Sprawiali, cytując nauczycieli i lekarzy, problemy wychowawcze. Trafili do sanatorium, które na zawsze zmieniło ich życie. Reporter "Czarno na białym" Marek Osiecimski pokazuje historię dorosłych obecnie mężczyzn, którzy opowiedzieli o tym, co spotkało ich w Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Krośnicach na Dolnym Śląsku. Co ciekawe, choć jeden z nich trafił tam pod koniec lat 60., a drugi na początku 80., ich wspomnienia są podobne. Starszy pamięta elektrowstrząsy stosowane wobec zaledwie kilkuletnich dzieci. Młodszy niezwykle bolesne zastrzyki z witamin dawane za karę. Obaj pamiętają wszechobecny strach i przemoc.