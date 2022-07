"To jest historia na książkę detektywistyczną". Ukrywali go w szopach, zachwycają się nim Amerykanie

TYLKO W TVN24 GO | Ostatni król Polski kupił ten obraz za drzewka pomarańczowe. Dziś to jedno z najsłynniejszych dzieł holenderskiego mistrza, które na kilka miesięcy pojawiło się w Polsce. - Badacze cały czas zastanawiają się nad właściwą treścią tego obrazu. Co to jest za tajemniczy młodzieniec, który jedzie przez tę mroczną, piękną krainę? – powiedziała dr Dorota Juszczak, kuratorka Muzeum Łazienki Królewskie, opisując obraz i jego dzieje. Kiedyś należał do Stanisława Augusta Poniatowskiego i był ozdobą jego bogatej kolekcji. Po abdykacji monarchy dzieło Rembrandta najpierw zostało schowane, a później sprzedane. Na początku XX wieku trafiło do Stanów Zjednoczonych. Jego obecność w Polsce jest absolutnie wyjątkowym wydarzeniem, co w rozmowie z reporterką "Czarno na białym" Marceliną Burzec podkreśliła dr Juszczak. - Obraz od 1914 roku nie opuszczał Ameryki, ponieważ Frick Collection nie pożycza dzieł sztuki. Fakt, że ten obraz wraca tutaj i jest na ścianie, na której kiedyś wisiał, jest absolutnie niesamowity - mówiła.

W Galerii Obrazów w Pałacu na Wyspie w Warszawie obraz "Jeździec polski" można oglądać do 7 sierpnia. Później pojedzie na Wawel.