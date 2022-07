Kwestia serca - amerykańska kardiochirurg w ukraińskim szpitalu

Kiedy w lutym wybuchła wojna oglądałam wiadomości i zobaczyłam co się dzieje. To było dewastujące. To złamało mi serce – mówi Elizabeth, kardiochirurżka ze Stanów Zjednoczonych, która jako wolontariuszka przez kilka tygodni pomagała w kijowskim szpitalu. W pracy wzięła urlop, w domu zostawiła męża z trójką dzieci i przyjechała do ogarniętego wojną kraju. Mówi o sobie, że jest zwyczajną osobą, która robi to, co zwykle. Chciała pomóc, bo to kwestia serca. Na sali operacyjnej towarzyszył jej reporter "Czarno na białym" Radomir Czarnecki.