Fuzja Orlenu i Lotosu to w zapowiedziach polityków PiS i prezesa Daniela Obajtka sukces, który nie ma sobie równych. Czy rzeczywiście jesteśmy świadkami narodzin gospodarczego giganta, czy raczej świadkami początku katastrofy? Czym rząd PiS ryzykuje, a co zyskuje w transakcji połączenia dwóch największych firm paliwowych w Polsce? I dlaczego nad tą fuzją unosi się cień Rosji? O to ekspertów pytał Łukasz Frątczak. Reportaż "Czarno na białym".