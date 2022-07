"Osiem ton. Możemy przed kopalnią się umówić". Jak górnicy handlują węglem

Ceny opału biją rekordy. Węgiel, pellet czy drewno kosztują dwu czy nawet trzykrotnie więcej niż rok temu. Rząd zapowiedział specjalne dopłaty, ale tylko do węgla. To może problemu nie rozwiązać, bo nie tylko wysoka cena jest problemem, ale także to, że węgla na składach opału po prostu brakuje. Za to w internecie świetnie działa rynek handlu węglem z deputatów górniczych. Czy jesienią i zimą czeka nas kryzys? O tym w reportażu "Czarne złoto" autorstwa Artura Zakrzewskiego z "Czarno na białym".