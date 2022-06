Trzy lata koszmaru w szkole rezydencjalnej. "Musiałem otworzyć szafę pełną trupów"

TYLKO W TVN24 GO | Jim Tuttauk jest Inuitą. W latach 1969-1971 przebywał w szkole rezydencjalnej Yale w North West River w Labradorze, w Kanadzie. Przez te trzy lata był molestowany i bity przez swoich opiekunów aż w końcu udało mu się uciec. Gdy prawda o przykościelnych szkołach wyszła na jaw, był jednym z 29 byłych uczniów z Labradoru przesłuchiwanych przez psychiatrę przed sądem Nowej Fundlandii. - Oprócz patrzenia, jak mama umiera na raka, to było najgorsze, co w życiu przeszedłem. Musiałem otworzyć szafę pełną trupów. Wciąż nie opowiedziałem wszystkiego, ponieważ to zbyt trudne - wyznaje w rozmowie z Markiem Osiemcimskim Jim. Mówi, że mimo przyjęcia chrztu wciąż nazywano ich poganinami. - Kazano nam się wstydzić tego, kim jesteśmy - dodaje mężczyzna.

