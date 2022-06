Co się stało z pieniędzmi ze sprzedaży praw do emisji CO2?

60 miliardów złotych - to kwota, którą zarobiła od 2013 roku Polska na sprzedaży praw do emisji CO2. Przynajmniej połowa tych pieniędzy powinna była zostać przeznaczona na inwestycje w zieloną energię, np. farmy wiatrowe czy dopłaty do paneli fotowoltaicznych. Jednak nie została. Jaki to ma wpływ na rachunki za energię, które płacimy? I jak politycy PiS próbują odpowiedzieć na pytanie, co stało się z tymi pieniędzmi? O tym w reportażu Rafała Stangreciaka z "Czarno na białym".