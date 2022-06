Służba i drużba

Mieli pilnować godności zawodu sędziowskiego. Taka miała być ich służba, czyli coś więcej niż zawód. Służba, czyli praca wykonywana z poświęceniem, dla dobra publicznego. Przemysław Radzik i Michał Lasota to zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, a rzecznik dyscyplinarny miał wyjaśnić sprawę udziału sędziów, w tym sędziów będących urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości, w tzw. aferze hejterskiej. Jak dotąd nie wyjaśnił nic, o czym byłoby publicznie wiadomo. Co więcej, jak wynika z rozmów reporterki "Czarno na białym" - i dokumentów, do których dotarła, zastępcy rzecznika brali udział w jednej z grup dyskusyjnych, będących elementem afery hejterskiej. Uczestnicy tej grupy tytułowali się druhami. Jak ta drużba miała się do służby rzeczników? O tym Marta Gordziewicz.