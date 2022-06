Blisko 1,5 miliarda złotych to - jak wynika z raportu NIK - nieodwracalne straty poniesione przy budowie elektrowni w Ostrołęce - sztandarowego projektu PiS. Kto za to odpowiada? O tym w reportażu "Czarno na białym" Łukasza Karusty i Grzegorza Łakomskiego, którzy dotarli do dokumentów Najwyższej Izby Kontroli.