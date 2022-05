Upór przełożonej sędziego Żurka

Politycy już drugi raz wybrali sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, a Rada zdecydowała, że będzie jej przewodniczyć Dagmara Pawełczyk-Woicka. To szkolna koleżanka ministra Zbigniewa Ziobry i - z jego powołania - obecna prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. W przeszłości dała się poznać z tego, że dziennikarzom ogranicza prawo wstępu do sądu, a sędziom zabrania demonstrowania w obronie praworządności. Zasłynęła też działaniami wobec jednego ze swoich podwładnych - Waldemara Żurka. Od kilku lat sędzia Żurek konsekwentnie i publicznie krytykuje zmiany w sądownictwie wprowadzane przez PiS, gdy zagrażają one niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W tym czasie władza wszczęła wobec niego liczne postępowania dyscyplinarne, skarbowe, a nawet karne. Gdyby udało się udowodnić sędziemu złamanie prawa, mógłby zostać wyrzucony z zawodu. Ale wszystkie te postępowania nie wykazały, jakoby sędzia naruszał przepisy. I o tych działaniach wobec Waldemara Żurka traktuje reportaż Marty Gordziewicz z "Czarno na białym". Reportaż z 6 sierpnia 2021 roku, zaktualizowany 25 maja 2022 roku.