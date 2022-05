To granica bezprawia - mówią wolontariusze. To granica, na której zamiast współczucia, jest wrogość - stwierdza raport Amnesty International. W chwili, gdy z otwartymi ramionami przyjmujemy ponad trzy miliony Ukraińców uciekających przed wojną, kilkaset kilometrów dalej, na granicy polsko-białoruskiej, robimy wszystko, by nie wpuścić do Polski innych uchodźców, uciekających przed wojnami z Iraku, Afganistanu czy Syrii. O swoich przeżyciach w ojczyznach i na granicy Europy, która miała być dla nich ratunkiem, a stała się koszmarem, opowiedzieli reporterce "Czarno na białym" Anecie Regulskiej.