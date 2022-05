Michał Fiszer: największą tajemnicą są ukraińskie straty

TYLKO W TVN24 GO | Jaka jest armia rosyjska? Jak naprawdę jest skonstruowana i kto w niej służy? - Przede wszystkim jest to wojsko, w którym wciąż zachowany jest pobór – stwierdził mjr rez. Michał Fiszer, były pilot wojskowy i publicysta. Zdaniem mjr Fiszera "w wojskach lądowych służy najbardziej przebrany materiał ludzki". – W garnizonach dzieją się dantejskie rzeczy. Tam nawet pies z kulawą nogą nie zagląda – zaznaczył. – W ich macierzystych garnizonach oni robią to samo. Tam się też dopuszczają gwałtów, rabunków, nawet morderstw. To są miejsca zapomniane przez Boga i ludzi – gdzieś tam na dalekim Wschodzie. Tam nie dociera żadna sprawiedliwość – podkreślił były pilot wojskowy. Jakie straty armia rosyjska ponosi w wojnie z Ukrainą? - W czasie II wojny światowej stosunek zabitych do rannych sięgał dwóch. (...) Tutaj jest prawie 1:1 - jeden zabity na jednego rannego. Z tego wynika, że ci ludzie, którzy byliby do uratowania, oni gdzieś dogorywają. (...) Ludzie umierają, narodzą się nowi - zauważył. Według majora "największą tajemnicą są ukraińskie straty". - Ukraińcy podają je bardzo niskie. One są nienaturalnie niskie - ocenił mjr rez. Michał Fiszer w "Czarno na białym".