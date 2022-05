Janas o Macierewiczu: jak za coś się brał, to niszczył

TYLKO W TVN24 GO | Nie znam takiego działania Macierewicza, w którym on nie skrzywdziłby ludzi – mówi były działacz "Solidarności", oceniając kilkadziesiąt lat politycznej działalności Antoniego Macierewicza. Zbigniew Janas w rozmowie z reporterem "Czarno na białym" Arkadiuszem Wierzukiem opisuje kulisy wydarzeń z udziałem byłego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej i jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, między innymi ujawnienie tak zwanej listy Macierewicza. - To był plan polityczny. Uderzyć w jak największą liczbę ludzi, żeby prawica przejęła władzę. Zrobili kalkulację na wdeptanie ludzi w ziemię - mówi Janas. W jego ocenie również niedawne umieszczenie w tzw. raporcie podkomisji smoleńskiej drastycznych zdjęć ofiar katastrofy było celowym działaniem. - To cały Macierewicz. Nie mam żadnych wątpliwości, że to było zamierzone - ocenił działacz opozycji w PRL.

W TVN24 GO dostępny jest również reportaż "Wańka-wstańka" o wszystkich rolach Antoniego Macierewicza.