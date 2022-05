"Cześć, giniemy!" – 35. rocznica katastrofy w Lesie Kabackim

Schodzi schodami a ja w tym momencie widzę pożar, który mi się ukazał. Rozrywa się coś… – tak ostatnie chwile z mężem, pilotem samolotu "Tadeusz Kościuszko", wspomina Sława Mierżyńska-Łykowska. To był lot z Warszawy do Nowego Jorku. Na pokładzie znajdowało się 172 pasażerów i 11 członków załogi. Do awarii silników, a potem pożaru na pokładzie, doszło po niespełna 30 minutach lotu. Piloci próbowali wrócić na lotnisko Okęcie, ale nie udało się. Rosyjski Ił 62M rozbił się w podwarszawskim lesie. Katastrofy, do której doszło 9 maja 1987 roku, nie przeżył nikt. Przyczyną wypadku była wada konstrukcyjna jednego z elementów silnika. W rocznicę tragicznej katastrofy z córką jednej z pasażerek i żoną jednego z pilotów rozmawiał reporter "Czarno na Białym" Daniel Chaliński.