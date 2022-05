Michał Przedlacki: Ukraińcy są straszni w boju

CYKL "WOJNA REPORTERÓW" W TVN24 GO | - Wielki wybuch patriotyzmu mogliśmy u Ukraińców obserwować już na Majdanie. Dało im to wielką siłę, że zechcieli czegoś i to mają. Teraz, podczas agresji Rosji, ten patriotyzm jeszcze bardziej błyszczy, świeci się - mówi Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera" TVN, który podczas trwającej na Ukrainie wojny zrealizował serię reportaży. Z bliska obserwował walkę ukraińskiej obrony terytorialnej, zniszczenie Charkowa i ucieczkę ludności cywilnej z ostrzeliwanego przez Rosjan Irpienia. W rozmowie z Juliuszem Kaszyńskim opisuje, jak sam ewakuował starszego mężczyznę i pomógł w transporcie rannej kobiety. - Ranna została mama i jej córka. Na miejscu była jedna wojskowa karetka. Lekarz powiedział, że obie muszą jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. Poruszam się po Ukrainie dużym samochodem. Karetka zabrała najciężej ranną mamę, a ja zabrałem córkę i pojechaliśmy do szpitala - wspomina.