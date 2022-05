Atrakcyjne lokalizacje, za które nie płacą. Oto "rosyjskie wyspy" w Polsce

Rosyjskie wyspy - tak nazywane są nieruchomości położone na terenie Polski, a będące we władaniu Federacji Rosyjskiej. Jest ich łącznie kilkanaście. Najwięcej w Warszawie, ale są i inne, położone w centrach największych polskich miast. Nie służą działalności dyplomatycznej, a są wynajmowane. Co, według ekspertów, jest niezgodne z prawem. Dlatego polskie miasta próbują część z tych nieruchomości odzyskać, a łączna kwota już zasądzonych od Rosji odszkodowań to 24 miliony złotych. Reportaż Daniela Chalińskiego "Czarno na białym".